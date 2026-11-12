Más de 3.500 personas participaron de las propuestas de Sabores Sobre Ruedas y la Expo Emprendedores Locales durante el último fin de semana largo de noviembre en Mar del Plata. Las actividades se distribuyeron en distintos espacios públicos de la ciudad y convocaron tanto a residentes como a visitantes.

Ads

Las jornadas tuvieron lugar en Plaza Mitre, Plaza España y la Canchita de los Bomberos, donde se instalaron puestos gastronómicos, emprendimientos y diferentes propuestas comerciales. El objetivo fue generar espacios de encuentro y promover la producción local, además de ofrecer alternativas recreativas para quienes recorrieron la ciudad durante los días de descanso.

Sabores Sobre Ruedas reunió distintas opciones gastronómicas a través de vehículos y puestos de comida, que ofrecieron productos para los visitantes. La iniciativa permitió que los participantes conocieran diferentes propuestas culinarias en espacios abiertos y de acceso público.

Por su parte, la Expo Emprendedores Locales contó con la participación de productores y trabajadores independientes que pudieron exhibir y comercializar sus productos. Este tipo de encuentros busca fortalecer la economía local y generar oportunidades para pequeños emprendimientos de Mar del Plata.

Desde el Municipio destacaron la convocatoria registrada durante el fin de semana y el acompañamiento de vecinos y turistas en las distintas actividades. Además, se informó que quienes estén interesados en participar de próximas ediciones de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

Ads

De esta manera, las propuestas volvieron a ocupar distintos espacios públicos de la ciudad con actividades gastronómicas y comerciales destinadas a impulsar el trabajo de los productores y emprendedores marplatenses.

Puede interesarte

Ads