El automovilismo zonal tendrá un nuevo fin de semana de competencia en Balcarce, donde el Turismo Special de la Costa (TSC) pondrá en marcha la Copa de Oro 2026. La categoría regresará al autódromo Juan Manuel Fangio para disputar la primera fecha de los playoffs, con diez pilotos inscriptos y la participación de otras divisionales de la región.

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La competencia se desarrollará en la variante Juan Manuel Bordeu, un trazado que el TSC volverá a utilizar después de casi tres años. Además, compartirán la programación las Monomarcas Fiat y del Salado, la Promocional y el TC 2000 del Atlántico.

Juan Esteban Dimuro llega como principal protagonista tras quedarse por tercera vez con la Fase Regular. El piloto balcarceño, que compite con Chevrolet, consiguió cuatro victorias durante la temporada y comenzará la Copa de Oro con 40 puntos.

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Una de las principales ausencias será la de Nahuel Morón, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por el incidente protagonizado con Ariel Durán durante la última final de invitados. Por su parte, Durán confirmó su participación después de completar las reparaciones de su Chevrolet, que había sufrido importantes daños en aquella competencia.

La actividad comenzará mañana con dos tandas de entrenamientos, programadas para las 12.55 y las 14.10. Posteriormente, los pilotos titulares clasificarán a las 15.30, mientras que los invitados lo harán desde las 16.55.

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El domingo se disputarán las dos finales, ambas a 18 vueltas. La primera será la competencia de invitados, a partir de las 12.30, mientras que la carrera de titulares comenzará a las 15.30.

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Entre los diez inscriptos aparecen Juan Esteban Dimuro, Luca Bozzone, Martín Calamante, Diego Alberghini, Juan Ezequiel Rosconi, Carlos Climente, Darío Rapari, Ariel Durán, Agustín Gusmeroli y Bruno Boccanera.

Las competencias podrán seguirse mediante la transmisión por streaming del equipo Ave Contenidos, en un fin de semana que marcará el comienzo de la definición del campeonato para una de las principales categorías del automovilismo zonal.