El Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce será reinaugurado oficialmente luego de permanecer cerrado desde 2011 para las principales categorías del automovilismo nacional. Así lo anunció el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien destacó las obras realizadas durante los últimos dos años para recuperar el histórico circuito.

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El trazado había quedado fuera de actividad para las grandes competencias después de la carrera disputada el 13 de noviembre de 2011, jornada en la que murió el piloto Guido Falaschi. Desde entonces, únicamente se desarrollaron algunas pruebas y competencias zonales.

Según explicó Bianco, la remodelación incluyó una redefinición del trazado de la pista, ampliación de las zonas de escape, construcción de nuevos muros de hormigón, reasfaltado del playón y otras mejoras de infraestructura y seguridad a lo largo del predio.

El funcionario precisó que la Provincia destinó una inversión cercana a los $3.300 millones para las obras, ejecutadas en conjunto con la Municipalidad de Balcarce.

“Nuevamente Balcarce va a tener la fiesta del automovilismo”, afirmó Bianco y recordó que la ciudad es reconocida como la Capital Nacional del Automovilismo y cuna de Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial de Fórmula 1.

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Para la actividad de reinauguración se espera la presencia de más de 20.000 personas, en una jornada que marcará la recuperación de uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.

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