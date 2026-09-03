Un grupo de aves marinas pudo regresar a su hábitat natural luego de atravesar distintas situaciones que habían puesto en riesgo su vida. Los animales fueron asistidos y rehabilitados en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

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El grupo estaba integrado por cuatro ejemplares magallánicos (Spheniscus magellanicus) y dos de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome). Los primeros habían quedado atrapados accidentalmente en artes utilizadas por pescadores y algunos presentaban heridas producto del enmallamiento.

Los otros dos fueron encontrados en distintos puntos de la costa bonaerense con restos de hidrocarburos sobre el plumaje. Uno apareció en Mar de Ajó y el otro en la zona de Faro Querandí. Además, presentaban signos de desnutrición y deshidratación.

La contaminación de las plumas representa un serio peligro para estas especies. Al intentar limpiarse con el pico pueden ingerir sustancias tóxicas y sufrir una intoxicación. También pierden la impermeabilidad necesaria para conservar la temperatura corporal cuando ingresan al agua.

Antes de comenzar la limpieza, los especialistas estabilizaron a los animales mediante hidratación, control de temperatura y cuidados específicos. Posteriormente fueron trasladados a recintos con piletas, donde recuperaron progresivamente las condiciones necesarias para regresar a su ambiente natural.

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Una vez completado el proceso, todos fueron liberados juntos en la costa de San Clemente del Tuyú. Desde la Fundación explicaron que se trata de animales gregarios, por lo que suelen esperar a contar con un grupo antes de realizar la reinserción.

Fue la segunda liberación de este tipo realizada por Mundo Marino durante 2026. En abril, otros 15 ejemplares que habían atravesado procesos de recuperación también pudieron regresar a su hábitat.

Desde la institución recordaron que, ante la aparición de un ejemplar solo en la playa, se recomienda mantener distancia, evitar alimentarlo o intentar devolverlo al agua, alejar a las mascotas y dar aviso a las autoridades o centros especializados en rescate de fauna.

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