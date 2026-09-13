El Turismo Special de la Costa (TSC) avanza con los preparativos para su regreso a Balcarce, donde disputará una fecha clave del campeonato 2026 después de tres años sin competir en el autódromo Juan Manuel Fangio.

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De cara a la presentación prevista para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, pilotos y representantes de la categoría mantuvieron una reunión en Café Ruta 40 para definir aspectos deportivos, técnicos y organizativos.

La competencia corresponderá al quinto capítulo de la temporada y tendrá una importancia particular porque marcará el cierre de la fase regular. Además, tendrá carácter especial y otorgará un 50% adicional de puntaje. La actividad se desarrollará sobre el trazado mayor del circuito balcarceño y coincidirá con las presentaciones de TC Pick Up y TC Pista Pick Up.

El encuentro estuvo encabezado por Leonardo De Esteban y Esteban Dimuro, quienes detallaron el cronograma previsto. La actividad oficial comenzará el sábado con tres tandas de entrenamientos, de entre 20 y 30 minutos cada una, y una única clasificación destinada a los pilotos titulares.

Las carreras se disputarán el domingo y la fecha incorporará la participación de pilotos invitados. El resultado de la primera final servirá para establecer la grilla de largada de la segunda competencia, que estará reservada precisamente para los invitados.

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Durante la reunión también se analizaron la cantidad estimada de vehículos que podrían formar parte de la fecha, los elementos de seguridad homologados que deberán utilizarse, los protocolos y otras cuestiones vinculadas con el desarrollo del evento.

Otro de los puntos planteados fue la posibilidad de realizar una exhibición de los autos de competición en el centro de Balcarce durante los días previos. La iniciativa busca acercar la categoría al público y sumar una actividad para vecinos y visitantes antes de la apertura del espectáculo deportivo.

El TSC no compite en Balcarce desde 2023. En aquella oportunidad, Ariel Ianni se quedó con la victoria. Tres años después, la categoría prepara su retorno al Juan Manuel Fangio con una fecha que combinará puntaje especial, pilotos invitados y la presencia de dos categorías nacionales.

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