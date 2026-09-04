Balcarce se prepara para vivir un fin de semana de fuerte movimiento turístico con el regreso del automovilismo nacional al autódromo Juan Manuel Fangio. A más de dos semanas de la competencia, hoteles, cabañas y departamentos de alquiler temporario registran alrededor de un 95% de ocupación y quedan muy pocos lugares disponibles para las noches de mayor demanda.

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La expectativa está puesta en las TC Pick Up, que correrán el 26 y 27 de septiembre por la octava fecha de la temporada. La propia Asociación Corredores Turismo Carretera confirmó la realización de la prueba y señaló que será la primera visita de la categoría al trazado balcarceño.

El impacto no se limita al alojamiento. La llegada de pilotos, equipos, personal técnico y aficionados provenientes de distintos puntos del país anticipa una mayor actividad en restaurantes, comercios, estaciones de servicio y otros rubros vinculados con el turismo. Un relevamiento entre prestadores locales mostró que la disponibilidad es especialmente baja para el viernes 25 y el sábado 26.

Mientras tanto, continúan los últimos trabajos en el Juan Manuel Fangio. Las inspecciones de seguridad ya dieron resultados favorables y las tareas se concentran ahora en sectores de boxes, instalaciones eléctricas, baños, espacios destinados a prensa, motorhomes, camiones y talleres. También se trabaja sobre el estacionamiento, con la intención de habilitar lugar para aproximadamente mil vehículos, sujeto a las condiciones del terreno y del clima.

La carrera marcará un momento histórico para Balcarce. El circuito no recibe una categoría nacional desde noviembre de 2011, cuando la actividad quedó interrumpida tras el accidente fatal de Guido Falaschi. Desde entonces se realizaron diferentes obras y controles para recuperar el escenario, que este año obtuvo las habilitaciones necesarias de la COPAM y de la ACTC.

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El regreso de las TC Pick Up funcionará además como una prueba para el futuro del autódromo. Si la experiencia resulta satisfactoria, existe la posibilidad de habilitar nuevamente competencias zonales y avanzar en la llegada de otras categorías nacionales, devolviéndole actividad permanente a uno de los circuitos más emblemáticos de la región.

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