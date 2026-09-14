Miramar estará presente en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los principales encuentros del sector en el país, que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural, en Palermo.

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Este año, la localidad contará con un stand propio donde buscará promocionar su oferta turística de cara a la temporada 2026/2027 y, al mismo tiempo, mostrar las alternativas que ofrece durante los doce meses del año.

La participación es resultado del trabajo conjunto entre el sector público y distintas entidades privadas, entre ellas la Asociación Hotelera Gastronómica, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de General Alvarado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Delegación Miramar y la Cámara de Balnearios, Bares y Restaurantes de Playa.

Además del tradicional producto de sol y playa, Miramar presentará distintos circuitos vinculados con la gastronomía, el arte, la naturaleza, la actividad física y los paseos por localidades cercanas.

Entre las propuestas se encuentra un circuito gastronómico con platos elaborados a base de frutos de mar y productos del campo, junto con opciones de pastelería, chocolatería y heladería artesanal. También se promocionará el circuito artístico, que tiene como uno de sus principales atractivos al Parque de la Bienal Internacional de Arte y a distintas intervenciones urbanas, como el tanque de agua intervenido por el artista Martín Ron.

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La oferta se completa con senderos y espacios naturales del Vivero, recorridos de trekking por la costa y el Paseo del Durazno, estaciones para realizar actividad física y un circuito que conecta la ciudad con Otamendi, Mar del Sud, Mechongué y Centinela del Mar.

Desde el sector turístico también destacan el crecimiento de la actividad fuera de los meses de verano y la continuidad de la actividad comercial durante todo el año, especialmente sobre la peatonal 9 de Julio.

Con su presencia en la FIT, Miramar buscará consolidarse como un destino que combina playa, naturaleza, gastronomía, cultura y actividades para diferentes épocas del año.

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