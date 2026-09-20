La imagen de Juan Manuel Fangio volvió a ganar protagonismo en Balcarce. A pocos días de la reapertura deportiva del autódromo que lleva su nombre, un nuevo mural dedicado al quíntuple campeón mundial fue incorporado a las instalaciones del circuito ubicado en la sierra La Barrosa.

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La obra fue realizada por el artista balcarceño Nicolás “Nico” Lahitte sobre una de las paredes de la calle de boxes, uno de los sectores que volverá a tener movimiento con el regreso de las competencias nacionales.

El mural retrata al “Chueco” durante sus años como piloto, con casco y las antiparras sobre la frente. Para realizarlo, Lahitte trabajó con una estética monocromática basada en blancos, negros y diferentes tonalidades de gris, con un estilo hiperrealista inspirado en las fotografías del automovilismo de mediados del siglo XX.

La nueva intervención se suma a otros homenajes que el artista ya realizó en su ciudad natal. Lahitte, de 38 años y formado en la Universidad Nacional de La Plata, lleva concretados cuatro murales dedicados a Fangio.

El primero fue realizado en 2019 sobre la avenida Gonzales Chaves. A ese trabajo se sumó otro en 2025, ubicado en avenida San Martín y 107, y una tercera obra concretada a comienzos de este año en el Museo Fangio. Entre sus trabajos también figura un mural dedicado a Lionel Messi realizado antes del Mundial de Rusia 2018.

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La ubicación de la nueva pintura le otorga un significado especial: la figura de Fangio quedó plasmada dentro del propio circuito que lleva su nombre y justo cuando el escenario se prepara para iniciar una nueva etapa.

El próximo fin de semana del 26 y 27 de septiembre, el autódromo volverá a recibir una categoría nacional después de casi 15 años, con la llegada del TC Pick Up.

La última competencia nacional disputada en el circuito había tenido lugar el 13 de noviembre de 2011, durante una fecha del Turismo Carretera que quedó marcada por el accidente en el que murió el piloto Guido Falaschi, de 22 años.

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Tras aquella jornada, el escenario quedó fuera de las competencias nacionales debido a deficiencias en sus condiciones de seguridad.

Ahora, mientras Balcarce cuenta los días para recuperar la actividad, el nuevo mural suma otro homenaje permanente a Fangio y refuerza el vínculo entre la ciudad, su histórico autódromo y una de las figuras más importantes del automovilismo argentino.

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