En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, Batán será escenario este domingo 25 de octubre de la segunda edición de la Caminata Octubre Rosa, una propuesta que busca promover la prevención, la detección temprana y la importancia de los controles médicos.

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La actividad, organizada por la Delegación de Batán y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza Central de Batán y contará con la participación de vecinos que se sumarán a esta jornada de sensibilización.

La inscripción se habilitará a partir de las 8.30 y tendrá como requisito la entrega de un alimento no perecedero. Además, se distribuirán remeras entre los participantes, sujetas a disponibilidad. A las 9.30 se realizará una entrada en calor para preparar a quienes formen parte del recorrido.

La iniciativa se desarrolla como parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon durante octubre, mes dedicado internacionalmente a generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de acceder a diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados.

Al igual que en su primera edición, la caminata contará con el acompañamiento de Rosas del Mar MDP, el Bioparque, Transporte Allier y Golden Fruit.

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Por otra parte, desde el Municipio informaron que habrá modificaciones en la circulación vehicular para garantizar el desarrollo de la actividad. Entre las 7.30 y las 12.30 permanecerá cortada la Colectora de la Ruta 88, en el tramo comprendido entre Ramón Carrillo (calle 33 bis) y calle 35.

De esta manera, Batán volverá a sumarse a las actividades de Octubre Rosa con una convocatoria que combina participación comunitaria, solidaridad y un mensaje central: la detección temprana del cáncer de mama puede salvar vidas.

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