El Balneario Atlántico de San Clemente del Tuyú anunció a través de sus redes sociales que se encuentra obligado a cerrar después de tres décadas de actividad y responsabilizó por la situación a la Municipalidad del Partido de La Costa.

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Desde la cuenta oficial del establecimiento aseguraron que durante 14 años atravesaron clausuras y cuestionaron con dureza el accionar del gobierno local. También remarcaron que buscaban continuar brindando el servicio habitual y sosteniendo la atención a personas con discapacidad.

La situación sumó además el respaldo de Julen Katzy, actor español que trabajó durante la última temporada en el balneario y que decidió expresarse públicamente a través de un video difundido en redes sociales.

“El Balneario Atlántico se está viendo obligado a cerrar después de 30 años”, afirmó Katzy, quien además atribuyó la situación a supuestas “presiones” y “extorsión” por parte de la Municipalidad. Se trata de acusaciones realizadas públicamente tanto por el actor como por los responsables del establecimiento.

En su mensaje, el español también destacó el vínculo que mantiene con Lucas, responsable del balneario, y aseguró que el lugar genera trabajo para más de 30 personas durante cada temporada de verano.

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“He conocido a Lucas, me ha dado una mano y puedo decir que Lucas es una gran persona”, expresó Katzy, quien consideró que no merece atravesar la situación denunciada.

Katzy viene desarrollando su carrera en la actuación española y alcanzó mayor reconocimiento por su participación en “Valle Salvaje”, ficción de época que le dio proyección entre el público de habla hispana. Su paso por San Clemente durante la última temporada llamó especialmente la atención porque, mientras continuaba vinculado al mundo artístico, trabajó en el Balneario Atlántico.

Su presencia también se convirtió en un atractivo para el lugar: durante el verano, numerosos turistas se acercaron al balneario para conocerlo, saludarlo y tomarse fotografías con él, algo que aumentó la visibilidad del establecimiento y generó repercusión incluso fuera de la localidad.

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Ese vínculo explica también su intervención actual. Tras haber formado parte de la temporada y haber generado movimiento alrededor del balneario, Katzy decidió ahora respaldar públicamente a sus responsables frente al cierre anunciado.

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