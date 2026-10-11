La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita tuvo un desenlace trágico. El cuerpo de Oscar Barbero, de 64 años, fue encontrado en una playa de Las Toninas, luego de permanecer desaparecido desde el pasado 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43 años, cuyo paradero todavía se desconoce.

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El hallazgo se produjo durante la mañana del sábado, alrededor de las 9, en un sector costero ubicado a la altura de la calle 4. Tras el aviso, intervinieron efectivos policiales, personal de la Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil.

La identificación se concretó durante la madrugada de este domingo, cuando la hija de Barbero reconoció la vestimenta y los objetos personales recuperados junto al cadáver. Entre las pertenencias se encontraban un teléfono celular, llaves y un llavero con referencias a Racing Club y la Virgen de Luján.

Ambos hombres habían ingresado al mar el lunes 21 de septiembre para realizar una travesía en kayak frente a las costas de Santa Teresita. Sin embargo, las condiciones meteorológicas se complicaron debido a fuertes vientos y ráfagas que alcanzaron los 60 kilómetros por hora.

Durante aquella jornada, uno de los navegantes logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba a varios kilómetros de la costa y tenía dificultades para regresar a tierra firme.

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A partir de ese llamado se desplegó un importante operativo de búsqueda por agua, aire y tierra, con la participación de embarcaciones, aeronaves y personal especializado. Los rastrillajes se extendieron por diferentes sectores del Partido de La Costa, aunque durante las primeras semanas no se obtuvieron resultados positivos.

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la realización de pericias y una autopsia para establecer las circunstancias y la causa de la muerte de Barbero.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa para la familia de Félix Mendieta, de 43 años, quien permanece desaparecido desde aquella jornada.

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El caso mantiene en alerta a las autoridades, que buscan esclarecer lo ocurrido durante la travesía y avanzar en la localización del segundo kayakista.