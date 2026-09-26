Mar del Plata ocupa un lugar central en el operativo para encontrar a los dos kayakistas desaparecidos frente a las costas de Santa Teresita. Desde la Base Naval local partió el patrullero oceánico ARA “Storni”, mientras el Centro Coordinador Mar del Plata interviene en la conducción y supervisión de las tareas de búsqueda y salvamento.

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El buque de la Armada Argentina se incorporó al despliegue con personal de Sanidad y efectivos de la Agrupación Buzos Tácticos, que cuentan con botes de goma para intervenir ante eventuales hallazgos. A los medios navales se sumaron aeronaves, embarcaciones de Prefectura y pesqueros que colaboran en los rastrillajes.

La búsqueda intenta dar con Oscar Barbero, de 64 años, y Félix Mendieta, de 43, quienes ingresaron al mar durante la mañana del lunes 21 de septiembre. Antes de hacerlo, habían sido advertidos por Prefectura sobre las condiciones meteorológicas adversas y la imposibilidad de navegar de manera segura.

Horas más tarde, uno de ellos logró comunicarse para informar que se encontraban a unas dos millas náuticas de la costa y tenían dificultades para regresar. Prefectura envió medios hacia el punto indicado, pero al llegar los hombres ya no se encontraban allí.

Desde entonces, el área de búsqueda se amplió y fue dividida en distintos sectores para coordinar el trabajo de las fuerzas. Los rastrillajes también alcanzaron las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó y las inmediaciones del arroyo San Clemente. Además de los hombres, se intenta localizar las dos embarcaciones: un kayak Karku verde y otro Escualo turquesa.

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Las condiciones del mar fueron uno de los principales obstáculos desde el inicio del operativo. Los fuertes vientos, el oleaje y la escasa superficie visible de una persona o un kayak dificultaron tanto las tareas aéreas como las realizadas desde las embarcaciones. El área rastreada llegó a superar las 900 millas náuticas cuadradas.

Pese al paso de los días y a que hasta el momento no hubo resultados positivos, el operativo continuó con participación de Prefectura Naval y la Armada Argentina.

La investigación judicial quedó a cargo de la UFI N° 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre los hombres o sus kayaks se comunique con Prefectura Naval Argentina al 106.

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