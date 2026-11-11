Médicos Sin Fronteras (MSF) realizará una jornada en Necochea el viernes 13 de noviembre para difundir sus proyectos de asistencia médica y sumar apoyo de la comunidad. El equipo de sensibilización atenderá consultas en la esquina de las calles 61 y 64, de 10 a 14 y de 15.30 a 17.30.

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Carolina Heidenhain, directora de Comunicación de MSF para Latinoamérica, indicó que la organización cuenta con 241 socios y donantes activos en Necochea. Sus aportes mensuales ayudan a sostener las operaciones de la entidad, que, según el comunicado, reúne a más de 100.000 socios en la Argentina.

Heidenhain explicó que las contribuciones permiten a los equipos evaluar cada crisis y decidir con rapidez y autonomía cómo brindar asistencia. En 2025, la organización informó que desarrolló 511 proyectos médicos y humanitarios en 72 países. Entre los contextos en los que trabaja figuran los conflictos armados en Ucrania y Sudán y los brotes de ébola en la República Democrática del Congo.

El personal de la campaña se identifica con el uniforme de MSF y una credencial con foto y documento. Quienes quieran asociarse pueden completar un formulario de adhesión en el lugar. La organización aclaró que la campaña no recibe donaciones en efectivo.

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