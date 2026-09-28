Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán en octubre un aumento del 1,66%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de agosto informada por el INDEC.

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Además del incremento, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000. De esta manera, cobrarán un total de $505.748,51, compuesto por un haber mínimo de $435.748,51 más el refuerzo. Quienes cobren por encima del mínimo recibirán un monto proporcional hasta alcanzar ese mismo techo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $418.598,81 con el bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán los $375.023,96.

También se actualizarán las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $509.863. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo quedará en $78.304 para el primer rango de ingresos.

Desde ANSES señalaron que todos los pagos se realizarán de acuerdo con las fechas previstas en el calendario habitual del organismo.

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