El Gobierno nacional oficializó este lunes el esquema de feriados dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que además declaró la visita como de “interés nacional”.

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El cronograma contempla tres jornadas con alcance territorial diferente. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. El martes 10 regirá exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.



La decisión se tomó en función de la magnitud de las actividades previstas y de los desplazamientos que se producirán durante la visita. El Gobierno argumentó que los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación podrían verse dificultados si coincidieran con una jornada laboral, educativa y comercial habitual.



Uno de los puntos centrales del decreto es el feriado del miércoles 11 de noviembre, que tendrá alcance exclusivo en territorio bonaerense. Ese día, el Papa tiene previsto trasladarse hacia Luján, donde celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de finalizar su visita a la Argentina. La agenda contempla además otras actividades en territorio bonaerense durante la jornada.



Además de los feriados, el Poder Ejecutivo creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.



El organismo tendrá como objetivo planificar, coordinar y articular las acciones necesarias para la organización de la visita, incluyendo cuestiones vinculadas con logística, infraestructura, seguridad, emergencias y protocolo. Su vigencia podrá extenderse hasta un máximo de 12 meses.

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De esta manera, el Gobierno terminó de formalizar el esquema especial que acompañará la llegada del pontífice a la Argentina.

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