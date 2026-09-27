El Gobierno analiza nuevas herramientas de financiamiento para reforzar la disponibilidad de dólares durante 2027, en un escenario marcado por los vencimientos de deuda y una posible mayor demanda de divisas por parte del sector privado.

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El programa financiero presentado por el Ejecutivo contempla vencimientos por US$24.900 millones para 2027, pero no incorpora una eventual demanda adicional de dólares para dolarización de carteras. Algunas estimaciones privadas calculan que esa demanda podría ubicarse entre US$30.000 y US$40.000 millones.

Los datos del Banco Central citados por Noticias Argentinas muestran que las compras netas de moneda extranjera de personas humanas pasaron de US$2.821 millones en junio a US$4.124 millones en julio, un incremento mensual del 46,2%. La fuente también señala que el nivel de dolarización de carteras se aceleró desde mayo.

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En ese contexto, el Ministerio de Economía negocia nuevas alternativas de financiamiento. Según una fuente con conocimiento de las conversaciones, además del respaldo de Estados Unidos, el Gobierno evalúa volver a recurrir a bancos internacionales.

Una de las opciones contempla conseguir alrededor de US$1.000 millones en créditos privados respaldados por garantías de organismos regionales. La CAF ya aprobó una garantía por US$250 millones y Fonplata también habilitó un programa de garantías.

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A estas alternativas se suman las operaciones de REPO con bancos internacionales. El Banco Central realizó una operación por US$3.000 millones en enero y en julio refinanció otros US$6.000 millones, con vencimientos previstos para septiembre de 2028.

El objetivo del equipo económico es llegar a 2027 con mayor margen financiero para afrontar los compromisos del Tesoro y, al mismo tiempo, sostener la liquidez en moneda extranjera del Banco Central.

Fuente: NA

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