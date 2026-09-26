YPF dispuso un incremento del 1% en los precios de todos sus combustibles a partir de las 00:00 de hoy, en una medida vinculada a la suba internacional del petróleo impulsada por la tensión geopolítica en Oriente Medio.

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El ajuste responde al avance del crudo Brent, que superó los 104 dólares por barril, y del WTI, que se ubicó por encima de los 93 dólares, en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos globales.

En comparación con otras compañías del sector, la suba aplicada por la petrolera de mayoría estatal se ubicó por debajo de los incrementos recientes dispuestos por Shell, Axion y Puma, que oscilaron entre el 2% y el 5%.

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Desde la empresa señalaron que continúan aplicando su política de amortiguación de precios -conocida como “buffer”- junto con un esquema de microprecios que permite ajustar los valores en función de la oferta, la demanda y la ubicación geográfica, con el objetivo de moderar el impacto de las variaciones internacionales en el mercado interno.

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