Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central (BCRA) los deudores “irrecuperables” crecieron un 60% en un solo año y ya superan los 3 millones. La morosidad continúa en el centro de la escena y uno de cada cuatro deudores en el país registra incumplimientos en sus créditos.

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De los 20,6 millones de personas que pidieron créditos en el país, 5,6 millones cayeron en mora. En concreto, el 26,9% de los endeudados debe hace al menos tres meses o más, una situación que afecta al 15,9% de la población mayor de 18 años.

En el último año analizado, se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos a la estadística, donde la suba se concentra en los atrasos con mayor impacto en la mora más prolongada y en los montos pequeños.

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El informe indicó que los deudores que más crecieron fueron aquellos con los atrasos más largos. La categoría en situación de "irrecuperables", con mora superior a un año, se incrementó un 60% en doce meses, y suman así casi 1,3 millones de personas. Actualmente, existen un total de 3,4 millones de deudores en estado irrecuperable, cifra que equivale al 16,8% del total de deudores del país.

Con relación al impacto por franja etaria, casi 4 de cada 10 deudores de entre 15 y 29 años están en mora, lo que implica el 38,1%, este grupo etario lidera la lista con la mayor tasa de incumplimiento.

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Por otro lado, las provincias de Cuyo y el Norte argentino encabezan el ranking con los índices más elevados. La Rioja lidera la morosidad nacional con un 26,0%, seguida por Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%).

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