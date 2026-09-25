Luego de once horas de deliberación, el tribunal en lo penal de París sentenció a Loïk Le Priol y a Romain Bouvier por la muerte del argentino y ex jugador de los Pumas, Federico Martín Aramburu, que tuvo lugar durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de una pelea en un bar del Barrio Latino.

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En el juicio se halló culpable de asesinato a Le Priol, quien fue sentenciado a 26 años de prisión, mientras que a Bouvier lo condenaron a 19 años por intento de asesinato no premeditado. A su vez, también condenaron a 3 años de prisión y 30 meses de suspensión a la ex novia de Le Priol, Lyson Rochemir, por obstrucción a la justicia aunque fue absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato.

En aquella ocasión, Aramburu había viajado a París junto a su amigo y ex compañero de rugby, Shaun Hegarty, para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo de rugby Seis Naciones. Durante la madrugada ambos se sentaron en en la terraza del bar Le Mabillon, lugar donde se encontraban Le Priol y Bouvier.

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De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, se determinó que hubo consumo de alcohol e insultos entre ambos grupos, antes de la pelea que concluyó con la fatalidad de Aramburu. Personal de seguridad del bar intervino y los dos rugbiers se retiraron del lugar. Sin embargo, la acusación sostuvo que los acusados los buscaron después a bordo de un Jeep conducido por Rochemir, entonces pareja de Le Priol.

Durante la reconstrucción se determinó que Bouvier efectuó cuatro disparos, de los cuales dos alcanzaron a Aramburu. Le Priol llegó poco tiempo después, disparó seis proyectiles y cuatro impactaron en el argentino, dos de ellos tuvieron consecuencias mortales.

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En su declaración, Loïk Le Priol, admitió haber causado la muerte del ex puma, aunque sostuvo que actuó en defensa propia. Bouvier también reconoció que disparó, sin embargo, negó que hubiera tenido la intención de matar. Las defensas rechazaron que hubiera una planificación previa y plantearon que ambos reaccionaron por temor tras la pelea.

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