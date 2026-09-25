El riesgo país que mide la diferencia entre el rendimientos de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se ubicaba en los 611 puntos básicos, antes del mediodía alcanzó los 628 puntos.

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Para encontrar una cifra similar hay que remontarse al mes de abril de este año, en medio de la escalada de petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En lo que va de septiembre, el riesgo país acumula una suba de 100 puntos, es decir, un 19,3% más con respecto al último día de agosto.

La nueva suba en el indicador se produce, principalmente, mientras la Argentina enfrenta hoy un vencimiento de pago de casi US$800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de la primera cancelación de capital desde el año 2023.

Tras el pago de este viernes, hay otros dos vencimientos previstos para este año. En noviembre, el país debe pagarle al FMI unos US$865 millones; en diciembre, tendrá que abonar otros US$340 millones.

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