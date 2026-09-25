La actividad económica argentina registró una fuerte caída en julio. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió 2,9% respecto de junio, en la medición desestacionalizada.

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Se trata del mayor descenso mensual desde abril de 2020, cuando la actividad había caído 15,8% en el marco de las restricciones implementadas durante la pandemia. El dato de julio también quedó por debajo de las previsiones de las consultoras privadas, que estimaban una contracción mensual cercana al 0,8%.

En la comparación con julio de 2025, el EMAE mostró una disminución del 1,4%, luego del crecimiento interanual del 2,7% registrado en junio.



De los 15 sectores que componen el indicador, ocho registraron caídas interanuales durante julio. El retroceso más significativo correspondió al comercio mayorista, minorista y reparaciones, que disminuyó 5,1% frente al mismo mes del año anterior. También se destacó la caída de la industria manufacturera, que retrocedió 4,6% interanual. Entre ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales al resultado general del EMAE.



Otros sectores que mostraron variaciones negativas fueron la construcción, con una baja del 3,3%, la intermediación financiera, que cayó 3%, y el transporte y las comunicaciones, con un descenso del 1,5%.



El comportamiento de la actividad fue dispar entre los distintos sectores. Mientras ocho ramas registraron bajas interanuales, otras siete mostraron crecimiento.

La pesca tuvo un incremento del 424,5% respecto de julio de 2025, mientras que la explotación de minas y canteras avanzó 8,4%. También se registró una mejora del 0,7% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En conjunto, estas tres actividades aportaron un punto porcentual al resultado interanual del EMAE.



El dato de julio profundizó una dinámica irregular de la actividad económica durante 2026. En el primer semestre, hubo tres meses con crecimiento respecto del período anterior: enero, marzo y junio. En esos meses, el EMAE avanzó 0,3%, 2,6% y 0,8%, respectivamente.

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En cambio, febrero registró una caída de 2,5%, abril de 1,6% y mayo de 0,6%. Con el retroceso de julio, el indicador volvió a ubicarse en terreno negativo después de la mejora registrada en junio.



Pese a la caída mensual e interanual de julio, la actividad acumuló en los primeros siete meses de 2026 un crecimiento del 1,7% frente al mismo período de 2025.



El retroceso de julio se produce luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una caída desestacionalizada del 0,6% en el segundo trimestre frente a los primeros tres meses del año, según los datos oficiales.



Para los próximos meses, las expectativas relevadas por el Banco Central contemplan una recuperación de la actividad en el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo, las proyecciones privadas fueron recortando sus estimaciones de crecimiento para todo 2026.

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El Gobierno, por su parte, mantiene una previsión de crecimiento del PBI para este año y proyecta una expansión mayor para 2027, en el marco del proyecto de Presupuesto presentado ante el Congreso.



El dato de julio vuelve a poner el desempeño de la actividad económica en el centro de la agenda, especialmente por el comportamiento del consumo, la industria y el comercio, mientras los próximos registros permitirán determinar si el retroceso fue puntual o si se prolonga durante los meses siguientes.