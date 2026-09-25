El Gobierno nacional afronta este viernes un nuevo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por casi US$800 millones, en medio de la tercera revisión del programa económico acordado con el organismo.

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El compromiso asciende a aproximadamente US$793 millones y representa la primera cancelación de capital al FMI desde 2023. El pago se produce mientras una misión técnica del organismo continúa trabajando en Buenos Aires.



Los últimos datos disponibles indican que el Tesoro tenía depositados en el Banco Central alrededor de US$2.328 millones al 21 de septiembre. En ese contexto, el Ministerio de Economía cuenta con los fondos necesarios para afrontar el vencimiento sin que, según los análisis citados, el pago implique una modificación significativa de las reservas netas computables.



El Gobierno, además, podría recomponer esos fondos si la tercera revisión del programa concluye favorablemente y el organismo habilita un nuevo desembolso.



La delegación técnica del Fondo llegó a Buenos Aires el 21 de septiembre, encabezada por Joyce Wong, para realizar la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina.



Entre los principales puntos bajo análisis se encuentran el cumplimiento de las metas fiscales y la evolución de las reservas internacionales. La misión también evalúa la evolución de las reservas netas de acuerdo con la metodología establecida en el programa.



Si la revisión obtiene la aprobación correspondiente, Argentina podría recibir un desembolso de aproximadamente US$900 millones, correspondiente a los fondos pendientes previstos para este año. El desembolso, sin embargo, requiere que finalicen las conversaciones técnicas y que posteriormente la revisión sea aprobada por el Directorio Ejecutivo del FMI.



El pago de septiembre no será el último compromiso del año con el organismo.

En noviembre Argentina deberá afrontar un vencimiento de aproximadamente US$865 millones, mientras que en diciembre tendrá otro compromiso cercano a los US$340 millones.

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En el 2027, los compromisos con el FMI rondarían los US$7.700 millones, mientras que los desembolsos previstos alcanzarían unos US$1.700 millones.



De esta manera, el Gobierno deberá administrar durante los próximos meses el calendario de vencimientos y la disponibilidad de divisas, mientras busca avanzar en la acumulación de reservas y mantener el programa acordado con el organismo internacional.



Mientras tanto, la misión continuará con las reuniones con funcionarios argentinos en Buenos Aires. El resultado de esta tercera revisión será determinante para definir si el país accede al próximo desembolso previsto dentro del acuerdo.

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