El Senado de la Nación convirtió en ley hoy la reforma al régimen de Zonas Frías, que restringe el subsidio a la tarifa de gas a la Patagonia, la región de la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza, con impacto en más de un millón de usuarios, entre ellos los habitantes de General Pueyrredon.

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La iniciativa fue aprobada con 38 votos afirmativos y 8 negativos, en una sesión atravesada por la retirada del bloque peronista conducido por José Mayans, lo que obligó al oficialismo a alcanzar el quórum mínimo de 37 senadores para avanzar con la sanción definitiva.

Con la entrada en vigencia de la norma, más de 90 localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis dejarán de percibir el descuento en sus facturas de gas, beneficio que regía desde 2021. Según el Gobierno, la medida apunta a reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y a ordenar las deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

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El texto aprobado establece excepciones para que continúen dentro del régimen los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los Veteranos de Guerra de Malvinas y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, quienes pierdan el subsidio por criterio geográfico pero tengan ingresos inferiores a tres canastas básicas para un “hogar tipo 2” podrán acceder al esquema de segmentación tarifaria.

La ley también precisa que el descuento se aplica sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema y no sobre el total de la factura, y prorroga los incentivos para energías renovables hasta el año 2045.

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