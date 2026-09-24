El dictamen fue firmado por integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales. De las 42 firmas obtenidas, cuatro fueron en disidencia (Eduardo Falcone, Oscar Herrera Ahuad, Bernardo Biella y Karina Maureira). En paralelo, los bloques opositores reunieron 36 firmas para un dictamen de minoría que propone prorrogar la emergencia en discapacidad. La iniciativa contó con el respaldo de Unión por la Patria, Provincias Unidas, sectores de la izquierda y Elijo Catamarca.



El oficialismo presentó el nuevo proyecto como una propuesta "superadora" y modificó el enfoque que había generado cuestionamientos tras la presentación del Presupuesto 2027.



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Entre los principales puntos, el dictamen mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad en un valor equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y establece una actualización mensual y automática de las prestaciones, vinculada a la inflación. Además, mantiene la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado o el régimen de monotributo, siempre que los ingresos mensuales del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos.



Otro de los aspectos incorporados es un esquema de financiamiento específico. El oficialismo aseguró que las partidas necesarias para implementar la nueva normativa serán incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027, cuyo tratamiento comenzará el 13 de octubre. La propuesta también contempla que la asignación anual destinada al área de Salud no pueda ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior. Según el oficialismo, esto busca establecer un mecanismo de financiamiento permanente en lugar de depender de las prórrogas de una emergencia.



A pesar del acuerdo alcanzado en comisión, distintos sectores opositores expresaron dudas sobre el alcance de las modificaciones y reclamaron que los compromisos asumidos por el Gobierno queden reflejados tanto en la ley como en el Presupuesto 2027.



La discusión también estuvo atravesada por la reciente renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ocurrida en medio de la controversia por los fondos previstos para el área en el Presupuesto 2027.



Con el dictamen de mayoría aprobado, el oficialismo proyecta llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el próximo 7 de octubre.

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