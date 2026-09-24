Según trascendió, el encuentro con Benjamin Netanyahu se desarrollará en un contexto marcado por la estrecha relación que el Gobierno argentino mantiene con Israel. Desde el inicio de su gestión, Milei manifestó públicamente su alineamiento con el país y ha impulsado una agenda de cooperación política y estratégica.

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Además de la reunión bilateral, el presidente argentino brindará una disertación ante empresarios, inversores y referentes del mundo financiero en el Club Económico de Nueva York, uno de los foros más influyentes de Estados Unidos. Allí expondrá sobre la marcha del programa económico argentino, las reformas impulsadas por su administración y las perspectivas de inversión para los próximos años.

La visita a Nueva York incluyó también actividades vinculadas a la Asamblea General de la ONU, donde líderes de distintos países debatieron sobre los principales desafíos globales, entre ellos los conflictos internacionales, la economía mundial y el impacto de las nuevas tecnologías.

Tras completar su agenda en Estados Unidos, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. El Gobierno busca capitalizar los contactos políticos y económicos desarrollados durante la gira, en momentos en que la administración nacional procura consolidar inversiones y respaldo internacional para su programa económico.

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