Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda internacional durante su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Nueva York, el mandatario reafirmó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, cuestionó el accionar del organismo internacional y reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones para avanzar en una solución pacífica a la disputa.

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“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, sostuvo Milei durante su exposición, en la que hizo referencia a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.



El Presidente puso el foco especialmente en las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa territorial y planteó interrogantes sobre su efectividad cuando no existen mecanismos concretos que permitan garantizar su cumplimiento. En ese sentido, cuestionó que, pese al paso de las décadas, el Reino Unido continúe desarrollando acciones en el Atlántico Sur que, según la posición argentina, modifican unilateralmente la situación mientras permanece pendiente la disputa de soberanía.



Milei planteó, además, que la Argentina mantendrá una estrategia que definió como “pacífica, práctica y efectiva” para defender sus derechos sobre el territorio.

El reclamo por Malvinas estuvo acompañado por una crítica general al funcionamiento de la ONU. El mandatario consideró que el organismo perdió capacidad para hacer cumplir sus propias decisiones y sostuvo que esa situación afecta su eficacia como institución multilateral.



Milei afirmó que Naciones Unidas se transformó en una organización “inútil” al no contar, según su interpretación, con herramientas suficientes para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. También extendió sus cuestionamientos a otros aspectos de la actuación del organismo. Entre ellos, mencionó su posición durante la pandemia de coronavirus y sostuvo que Naciones Unidas acompañó a gobiernos que calificó como dictaduras y adoptó decisiones que, desde su perspectiva, se alejaron de los objetivos originales de la institución.

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Durante su intervención cuestionó el tratamiento que Naciones Unidas tuvo respecto de Israel y sostuvo que la organización tomó decisiones que consideró contrarias a ese país. El planteo formó parte de una crítica más amplia al sistema multilateral y a la forma en que los organismos internacionales intervienen en conflictos y crisis globales.



Durante su discurso, Milei planteó que la Argentina no permanecerá a la espera de que los organismos internacionales resuelvan por sí mismos la controversia.

El Presidente cuestionó específicamente que una resolución internacional pueda mantenerse durante décadas sin que existan consecuencias ante su eventual incumplimiento. “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario?”, planteó durante su intervención.

A partir de esa posición, sostuvo que el país continuará utilizando herramientas diplomáticas y políticas para sostener su reclamo, aunque remarcó que la estrategia será pacífica.



El discurso ante Naciones Unidas no estuvo concentrado exclusivamente en Malvinas. Milei también expuso su visión sobre la economía internacional y la competencia por los recursos naturales, además de referirse al desarrollo de la inteligencia artificial y al escenario geopolítico mundial.

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La inteligencia artificial constituye otro de los temas que el Gobierno argentino considera estratégico. Milei sostiene una posición favorable a limitar las regulaciones sobre esta tecnología y comparte con la administración estadounidense la idea de evitar normas que, desde su perspectiva, puedan obstaculizar la innovación.



El Presidente también abordó la situación de Medio Oriente y reafirmó su alineamiento internacional con Israel.

Para finalizar su discurso, Milei se dirigió a científicos, emprendedores, desarrolladores e inversores que evalúan llevar adelante proyectos fuera de sus países de origen. Los invitó a mirar hacia la Argentina y destacó el potencial del país a partir de sus tierras productivas, sus recursos petroleros y minerales y el capital humano disponible.

“Queremos una Argentina próspera, influyente y poderosa, no para someter a otras, sino para ser libres”, afirmó Milei.



La exposición de Milei ante la Asamblea General se produjo como parte de una agenda internacional más amplia desarrollada durante su visita a Nueva York.

El Presidente llegó acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi.



En ese contexto, Milei utilizó su discurso para reafirmar que Malvinas continúa siendo una cuestión central para la Argentina y, al mismo tiempo, para cuestionar la capacidad de Naciones Unidas de hacer efectivos los principios y resoluciones que adopta.