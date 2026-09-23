Cristian “Pity” Álvarez fue internado durante la noche en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. El músico fue trasladado en ambulancia cerca de las 23 y quedó bajo atención médica.

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La internación se produjo pocas horas después de un accidente de tránsito que había protagonizado durante la madrugada en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. Según quedó registrado por una cámara de seguridad, el Volkswagen Bora en el que circulaba impactó contra un Peugeot 208 que se encontraba en el lugar.

El choque ocurrió pasadas las 2 sobre la avenida San Martín al 2400. De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, el otro conductor, un joven de 24 años, estaba por retirarse de la estación cuando el vehículo de Álvarez realizó una maniobra marcha atrás y rozó su auto.

Sebastián Queijeiro, abogado del músico, explicó que Álvarez había salido de su casa durante la madrugada luego de una “situación familiar” y que posteriormente se produjo el accidente. Según relató, la situación generó un momento de tensión familiar y su presión arterial se habría elevado considerablemente.

“Le sangraba mucho la nariz. Por la noche fue internado y los médicos lo dejaron en terapia intermedia. Está en el hospital, comunicándose con su obra social para trasladarlo a otro centro de salud”, señaló el abogado.

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Tras el choque, intervino la Policía de la Ciudad. Según el parte policial, el conductor del Peugeot denunció que Álvarez se retiró del lugar sin aportar la documentación correspondiente. Más tarde, su hermana, Silvina Débora, se presentó en la estación de servicio para entregar la documentación requerida.

Mientras continúa internado, también quedó pendiente la situación vinculada a la causa por el accidente. La mamá del músico tenía previsto declarar como testigo durante este miércoles, aunque su abogado señaló que todavía no estaba definido si la audiencia podrá realizarse debido al estado de salud de Álvarez.

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