La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos para el organismo durante la actual gestión. Al ex funcionario se le atribuyeron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo.

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Además, la Justicia también confirmó los procesamiento de 18 involucrados más. Entre ellos se destacan Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, el segundo de Spagnuolo en la ANDIS. El fiscal también identificó como parte de las actividades delictivas, la existencia de “pagos indebidos" a funcionarios de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución de las maniobras expuestas”.

Todas las acusaciones están vinculadas con otro delito grave, el cual es haber sido el jefe de una asociación ilícita. El perjuicio ocasionado a través del direccionamiento de las compras de medicamentos, el beneficio a favor de unas pocas empresas y los sobreprecios en esas operaciones, es de 30.337.220.919,77 de pesos.

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En el expediente se corroboró que funcionarios del ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de salud, bajo acuerdos ilícitos y coordinados, habrían integrado una organización delictiva que les permitió obtener grandes sumas de dinero de manera indebida.

Las maniobras afectaron principalmente a la población con discapacidad. Especialmente a las que reciben pensiones no contributivas y que no poseen otra cobertura de salud.

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Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la agencia habría operado como el eje central de diversas maniobras ilegales. Es decir, actuó como un punto de desembolsos millonarios, otorgados mediante mecanismos irregulares que omitían las normas de competencia, difusión y transparencia.

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