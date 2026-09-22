La reunión se producirá desde las 13:00, y será el primer encuentro de la mesa politica luego de los cruces públicos entre Patricia Bullrich y miemros del Gobierno, luego de las modificaciones al proyecto de Discapacidad.

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Las discusiones expusieron distintas posiciones sobre la estrategia para alcanzar acuerdos legislativos y garantizar el respaldo necesario para la iniciativa impulsada por Gobierno de Javier Milei.

Según trascendió, el encuentro buscará recomponer el diálogo entre los principales referentes del oficialismo y sus aliados, en un contexto en el que el Gobierno necesita consolidar apoyos parlamentarios para avanzar con las principales reformas incluidas en el Presupuesto 2027.

La convocatoria a la mesa política se da además en un escenario de intensas negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores, actores clave para alcanzar consensos en el Congreso. El oficialismo apuesta a que el encuentro permita alinear posiciones y encarar una nueva etapa de conversaciones para asegurar la aprobación de las iniciativas económicas y fiscales previstas para el próximo año.

Mientras el presidente Javier Milei desarrolla actividades en el exterior, la Casa Rosada busca mantener bajo control las diferencias internas y reforzar la coordinación política, consciente de que el tratamiento del Presupuesto 2027 será uno de los principales desafíos legislativos de los próximos meses.

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