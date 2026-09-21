Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia la documentación con la que busca justificar la evolución de su patrimonio durante el período en el que se desempeñó como funcionario del Gobierno de Javier Milei. El escrito fue entregado antes del vencimiento del plazo establecido por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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La presentación fue realizada por el abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, y responde al requerimiento de la Fiscalía, que había formulado un cuestionario de 20 puntos sobre distintos movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias, gastos, deudas y operaciones con criptomonedas.



Desde la defensa sostuvieron que la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 (fecha en la que dejó la Jefatura de Gabinete) encuentra respaldo en documentación contable, técnica y documental. Según el escrito, se buscará demostrar que no existió un enriquecimiento que no pueda ser explicado.



La investigación se inició a partir de un análisis técnico de la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) había detectado inconsistencias que llevaron a la Fiscalía a solicitar explicaciones.



Entre los principales puntos bajo análisis aparecen la compra y refacción de inmuebles, la utilización de dólares en efectivo, préstamos familiares, movimientos bancarios, gastos durante viajes al exterior y operaciones con criptoactivos.



Uno de los aspectos centrales del expediente está relacionado con la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. Según documentación incorporada a la causa y el testimonio del contratista Matías Tabar, se habría abonado en efectivo una suma de US$245.000 por los trabajos. La Fiscalía pidió que se explique el origen de esos fondos y que se aporte documentación respaldatoria.

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También forman parte del requerimiento la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y distintos movimientos vinculados con dinero en efectivo y operaciones inmobiliarias. Otro de los elementos que motivaron el requerimiento fiscal es la diferencia detectada entre los ingresos y los gastos del grupo familiar durante el período investigado.



Las operaciones con criptomonedas constituyen otro de los capítulos de la investigación. La Fiscalía solicitó detalles sobre la operatoria con criptoactivos y, especialmente, sobre el origen del capital utilizado para comenzar esas inversiones.

La defensa deberá explicar además distintos préstamos atribuidos a familiares, el origen de dólares declarados en efectivo y operaciones en las que terceros habrían intervenido para realizar compras o afrontar determinados pagos.

También fueron incluidos en el análisis gastos realizados durante viajes al exterior. Entre ellos figura un viaje familiar a Aruba, cuyos desembolsos fueron reconstruidos por los investigadores.



Con la presentación realizada por Adorni, el expediente ingresa en una etapa en la que la Fiscalía deberá analizar la documentación aportada y determinar si las explicaciones resultan suficientes para despejar los interrogantes planteados.

La presentación de una justificación patrimonial no implica por sí misma una declaración de responsabilidad penal. Se trata de una instancia dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.



Si Pollicita considera que persisten inconsistencias que no fueron justificadas, la causa podría avanzar hacia nuevas medidas y eventualmente hacia un pedido de indagatoria. La decisión sobre una eventual convocatoria corresponde al juez que interviene en el expediente, Ariel Lijo.

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