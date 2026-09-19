Axel Kicillof encabezó este sábado un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda, donde planteó la necesidad de extender su armado político a nivel nacional y dejó definiciones sobre el futuro de la oposición.

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La actividad se realizó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico y contó con la presencia de militantes y dirigentes de distintas provincias. La jornada incluyó diez plenarios temáticos y estuvo enfocada en avanzar con la expansión territorial del espacio.

Durante su discurso, el gobernador bonaerense hizo referencia a las recorridas que realizó por Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes, La Pampa, Córdoba y Misiones, donde mantuvo encuentros con estudiantes, trabajadores, empresarios, productores, comerciantes y organizaciones sociales.

En ese contexto, sostuvo que para desarrollar una propuesta de alcance nacional es necesario recorrer el territorio y conocer las distintas realidades del país. “Una alternativa nacional no se construye desde una oficina”, expresó.

Kicillof también dejó un mensaje en medio de las diferencias internas del peronismo. “No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, tenemos que sumar, tenemos que organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, afirmó.

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Además, consideró que el proceso debe avanzar con participación y organización territorial y no limitarse a acuerdos entre dirigentes. En ese sentido, planteó que el peronismo debe funcionar como la “columna vertebral” de una construcción que incorpore a otros sectores sociales y políticos.

Hacia el final de su intervención, reforzó su participación en ese armado de cara al próximo año. “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo, pero sobre todo, que nos permita empezar una etapa distinta”, manifestó.

El mandatario bonaerense también cuestionó la gestión de Javier Milei y vinculó el programa económico del Gobierno nacional con dificultades en la producción, el empleo, la obra pública, la educación y la salud. Asimismo, sostuvo que la oposición deberá presentar propuestas concretas para construir una alternativa política a nivel nacional.

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