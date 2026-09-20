Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en Corrientes para encontrar a dos adolescentes de 16 años que desaparecieron luego de ingresar a las aguas del río Paraná, en la localidad de Ituzaingó.

Ads

Los jóvenes, que son primos, son buscados desde el jueves 17 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en inmediaciones de la cabaña Puesta del Sol.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambos se encontraban jugando a la pelota en la costa cuando decidieron ingresar al río. Poco después, las personas que estaban en el lugar dejaron de verlos.

La preocupación aumentó al comprobarse que las pertenencias de los adolescentes permanecían en la orilla. Ante esta situación, quienes se encontraban en la zona dieron aviso a la Policía de Corrientes.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo en el río Paraná con el objetivo de localizar a los dos jóvenes y determinar qué ocurrió desde el momento en que ingresaron al agua.

Ads

Los efectivos continúan trabajando en el sector mientras familiares y allegados permanecen a la espera de novedades.

Puede interesarte

Ads