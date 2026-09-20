Silvia Verónica Castro recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, mientras que su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen, fue condenado a seis meses, también en suspenso. Ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus respectivas condenas.

Ads

La maniobra consistía en retirar algunos billetes de los fajos que los clientes entregaban para depositar. Castro llevaba el dinero hacia una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los clientes y escondía parte de los billetes dentro de un folleto publicitario del banco.

Puede interesarte

Los clientes, en su mayoría habituales y algunos vinculados a empresas locales, detectaban luego diferencias en los depósitos. Según se estableció durante el juicio, varios atribuyeron los faltantes a errores propios y repusieron el dinero.

El caso quedó al descubierto en noviembre de 2023, cuando un compañero de Castro advirtió que retiraba billetes de un depósito y los guardaba en un folleto. La revisión posterior de las cámaras de seguridad permitió detectar otras operaciones similares y derivó en la denuncia penal.

Los condenados negaron los hechos y atribuyeron la acusación a conflictos laborales dentro de la sucursal. El juez Domingo Batule descartó esa explicación y los declaró responsables de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ads

Fuente: Infobae

Ads