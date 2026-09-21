Milei viajará esta noche a Estados Unidos para participar de una nueva edición del principal foro político internacional y exponer la posición de la Argentina sobre distintos temas de la agenda global.

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Según trascendió desde el Gobierno, la decisión de cancelar el encuentro habitual con sus ministros responde a la necesidad de ultimar detalles del discurso que pronunciará ante los líderes y representantes de los países miembros de la organización. La exposición de Milei genera expectativa tanto por el perfil que mantuvo en anteriores intervenciones internacionales como por el contexto geopolítico que atraviesa el organismo multilateral.

La participación del jefe de Estado se dará en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, que reúne a mandatarios, cancilleres y delegaciones de todo el mundo para debatir sobre seguridad internacional, desarrollo económico, cambio climático y otros desafíos globales.

Fuentes oficiales señalaron que el Presidente dedicará las próximas horas a revisar los ejes centrales de su mensaje. En su anterior presentación ante la ONU, Milei formuló críticas al funcionamiento del organismo y defendió una visión basada en la libertad económica, la soberanía de los Estados y una menor intervención de las estructuras multilaterales.

Además de su participación en la Asamblea General, el presidente tiene previstas reuniones y actividades en Nueva York en el marco de una agenda que incluirá encuentros con referentes políticos y empresariales.

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