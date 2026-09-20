Martín Menem realizó una autocrítica sobre la estrategia comunicacional del Gobierno nacional y reconoció que el oficialismo no logró imponer su posición en algunas de las principales discusiones públicas que atravesaron la gestión.

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El presidente de la Cámara de Diputados consideró que podrían haber actuado de una manera más “incisiva o persuasiva” al momento de comunicar determinadas decisiones y admitió que perdieron algunos debates frente a la opinión pública.

Entre los ejemplos mencionó la discusión relacionada con la propiedad de la tierra. Según explicó, durante el tratamiento de una iniciativa vinculada con la inviolabilidad de la propiedad privada surgieron cuestionamientos acerca de una posible llegada de extranjeros para quedarse con recursos del país, algo que, aseguró, no estaba contemplado en el proyecto.

Menem también hizo referencia a otras controversias que tuvieron al Ejecutivo como protagonista, entre ellas las vinculadas con las universidades, el Hospital Garrahan y la discapacidad. En ese sentido, responsabilizó al kirchnerismo por promover interpretaciones alejadas de la postura del Gobierno.

Consultado acerca de si al oficialismo le había faltado sensibilidad o tacto para abordar algunos de estos temas, el titular de Diputados rechazó esa consideración y contrastó las políticas de la actual administración con decisiones tomadas durante el gobierno anterior.

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Por otro lado, Menem negó que existan internas dentro del Ejecutivo. Si bien reconoció que pueden aparecer diferencias entre sus integrantes durante las discusiones y la toma de decisiones, sostuvo que esas situaciones forman parte del funcionamiento habitual del espacio.

“A veces lo que yo digo está bien, y a veces no me dan ni bola”, ejemplificó al referirse a las conversaciones que se producen dentro de la mesa donde se definen las medidas del Gobierno.

Finalmente, expresó su respaldo “al cien por ciento” al presidente Javier Milei y señaló que uno de los principales objetivos políticos de La Libertad Avanza es conseguir su reelección, mientras el espacio trabaja en la construcción de acuerdos electorales en los distintos distritos del país.

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