Argentina afronta desde este lunes una nueva evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una delegación del organismo inició las reuniones con funcionarios del Gobierno para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos y revisar la marcha del programa económico.

Ads



La misión está encabezada por Joyce Wong, responsable del FMI para el caso argentino, quien mantendrá encuentros con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. En los primeros días, el ministro Luis Caputo no formará parte de las reuniones debido a su viaje a Nueva York junto al presidente Javier Milei por la Asamblea General de las Naciones Unidas.



La revisión adquiere especial importancia porque, si recibe la aprobación del organismo, podría habilitar un nuevo giro de aproximadamente US$900 millones para la Argentina.



Uno de los principales aspectos que analizarán los técnicos del Fondo será el desempeño de las cuentas públicas. El acuerdo establece que la Argentina debe alcanzar durante 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. En ese camino, el Gobierno buscará destacar los resultados obtenidos durante agosto.



Según los datos oficiales, el Sector Público Nacional registró ese mes un superávit primario de $1.990.322 millones, mientras que el resultado financiero también fue positivo, con $635.529 millones. Con estos números, el resultado acumulado entre enero y agosto llevó el superávit primario hasta aproximadamente 1,1% del PBI y el resultado financiero a cerca del 0,2%.

Ads



Pero no todos los indicadores cumplen con las expectativas planteadas inicialmente. Durante el primer semestre, el Gobierno había acordado alcanzar un superávit primario del 0,7% del PBI, aunque finalmente llegó al 0,6%.



Además de revisar los resultados ya obtenidos, el FMI buscará conocer cómo hará el equipo económico para mantener las cuentas en orden y alcanzar la meta fijada para todo el año.



Las reservas internacionales serán otro de los temas importantes durante las reuniones. El Banco Central lleva comprados más de US$14.000 millones en lo que va de 2026, superando el objetivo de adquisición de divisas que había sido establecido para todo el año.

Ads



Sin embargo, el análisis del FMI no se limitará a esa cifra. Los técnicos también observarán cómo evolucionaron las reservas netas, siguiendo los parámetros específicos contemplados en el acuerdo.



La acumulación de dólares es uno de los objetivos centrales del programa, ya que busca mejorar la posición financiera del país y darle mayor capacidad para afrontar los compromisos de deuda y otros pagos al exterior. El resultado de esta revisión será importante para las próximas semanas.

Si los técnicos del organismo consideran que Argentina cumplió con las condiciones acordadas, el proceso pasará luego al Directorio Ejecutivo del FMI. Ese órgano deberá aprobar formalmente la evaluación antes de que se concrete un nuevo desembolso. En caso de recibir el aval correspondiente, el país podría obtener cerca de US$900 millones durante 2026.