El Papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano confirmó este lunes el cronograma oficial de una visita que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad.

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La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades nacionales, representantes religiosos, trabajadores, jóvenes y referentes de distintas organizaciones.



León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, donde previamente habrá desarrollado parte de su actividad en Uruguay. Luego de la recepción oficial en Aeroparque, el pontífice se trasladará a la Plaza San Martín, donde realizará un homenaje al General José de San Martín. Posteriormente será recibido en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.



La primera jornada continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará un discurso.



León XIV se alojará durante su estadía en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.



El lunes 9 será una de las jornadas centrales de la visita. Por la mañana, el Papa se trasladará hasta Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione y tendrá contacto con trabajadores y personas asistidas por la institución.

A las 11:30, en tanto, encabezará la misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Allí ofrecerá la homilía ante una convocatoria que se espera sea masiva.

Durante la tarde, la agenda continuará en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde participará de un encuentro vinculado al mundo laboral.

Más tarde mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.



El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba. El avión papal partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y está previsto que arribe a la provincia a las 9:00.

A las 10:00, el pontífice celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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El Papa regresará a Buenos Aires durante la tarde y, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes nuevamente en el Monumento de los Españoles.



El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en la Argentina. El cronograma contempla una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires durante la mañana. Luego, a las 10:00, el Papa celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.



La despedida oficial se realizará a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14:00, el pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje apostólico.

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