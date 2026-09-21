El secretario de discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia este lunes a través de una carta dirigida al ministro de salud, Diego Lugones. En la misma pidió que su renuncia sea "efectiva a partir de este momento".

Ads

“De mi mayor consideración: Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi decisión razones estrictamente personales, agradeciendo mis designaciones y la confianza que usted me depositara. Sin otro particular saluda atte”. Señala la carta dirigida a Diego Lugones.

El funcionario había asumido a su cargo en febrero de este año, y a su vez, había sido nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el escándalo de Diego Spagnuolo. El ex secretario contaba con experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección en el sistema de salud, tanto público como privado.

La salida de Vilches se da tras la presentación del presupuesto 2027, donde se conocieron ajustes previstos por el gobierno en el área de discapacidad. Lo que provocó criticas en la oposición y en el interior del partido libertario.

(NOTICIA EN DESAROLLO)

Ads

Ads