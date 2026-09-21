El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y formaba parte del equipo de Karina Milei.

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La salida quedó formalizada mediante el Decreto 1055/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma establece que la renuncia tiene vigencia desde el 20 de septiembre y se limita a agradecer a la funcionaria por los servicios prestados durante su gestión.



Agudiez ocupaba su cargo desde el comienzo de la gestión libertaria y tenía bajo su órbita tareas relacionadas con la planificación y el funcionamiento de distintas dependencias de la Secretaría General de la Presidencia. Entre ellas se encontraban cuestiones vinculadas con las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, la Casa de Gobierno, la coordinación de traslados y otros servicios de la estructura presidencial.



La semana pasada, el Gobierno anunció la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y dispuso que la Casa Militar asumiera la responsabilidad integral de la seguridad de la residencia y de otros lugares utilizados por el Presidente y su familia. El traspaso de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.



La reorganización también implicó cambios en el personal civil que trabajaba en la Quinta. Según fuentes oficiales citadas por distintos medios, fueron 12 los trabajadores despedidos, mientras que otros fueron reasignados a diferentes dependencias. Entre los desplazados estuvo Osvaldo Javier Sosa, quien estaba a cargo de la residencia y mantenía un vínculo familiar con Agudiez.



Desde el Gobierno señalaron que la modificación responde a cuestiones vinculadas con la seguridad presidencial y a la necesidad de elevar los estándares de protección del Presidente y su entorno.

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Con la aceptación de la renuncia, la Subsecretaría de Planificación General quedó vacante. Hasta el momento, el Gobierno no informó quién será designado para ocupar el puesto.

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