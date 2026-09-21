El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado en una causa por tentativa de robo. La resolución fue firmada por la jueza Laura De Marinis.

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Se trata del segundo fallo judicial en contra de la norma que redujo la edad de imputabilidad. En su resolución, la magistrada planteó la necesidad de analizar cuál debe ser la respuesta del Estado y de la sociedad frente a los delitos cometidos por niños y adolescentes que se encuentran por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

A partir de esta decisión, el adolescente no continuará sometido al proceso penal por el hecho investigado. El fallo vuelve a poner en discusión la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y suma un nuevo cuestionamiento judicial a la baja de la edad de imputabilidad.

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