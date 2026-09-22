La entidad manifestó su interés en aportar una evaluación técnica de la iniciativa que actualmente se encuentra en debate parlamentario. El documento buscará ofrecer consideraciones legales sobre distintos aspectos del proyecto y advertir sobre eventuales implicancias institucionales derivadas de su aplicación.

Ads

“La protección de la soberanía y de la democracia frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo, las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas”, afirmaron desde ADEPA.

El proyecto oficial, presentado recientemente en el Congreso, propone una serie de medidas vinculadas con la protección de la soberanía nacional, el control de actividades consideradas estratégicas y el endurecimiento de sanciones para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. También contempla la creación de nuevos mecanismos de coordinación en materia de seguridad nacional.

Según manifiestan desde la asociacion, la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales”, entre otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre medios de comunicacion, periodistas y comunicadores.

Desde ADEPA señalaron que el análisis será enviado a diputados y senadores con el objetivo de contribuir al debate legislativo y garantizar que cualquier normativa preserve plenamente los principios constitucionales vinculados a la libertad de prensa y al acceso a la información pública.

Ads

La organización, que nuclea a medios de comunicación de todo el país, ha intervenido en otras oportunidades en discusiones legislativas relacionadas con derechos y garantías constitucionales, especialmente en aquellas que pueden afectar la labor periodística.

Mientras el proyecto continúa su recorrido en el Congreso, distintas entidades y sectores políticos siguen analizando el alcance de la iniciativa. En ese contexto, el aporte técnico anunciado por ADEPA se suma a las discusiones en torno a una norma que el Gobierno considera estratégica para reforzar la defensa de los intereses nacionales y la cuestión Malvinas.

Ads