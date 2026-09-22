La reunión se desarrollará desde las 10:00 en medio de señales de desaceleración en algunos sectores productivos y de reclamos empresariales vinculados al nivel de actividad, la competitividad y las condiciones para la inversión. El encuentro buscará abrir un canal de diálogo entre el Ejecutivo y los principales referentes industriales para analizar la situación actual y las perspectivas para los próximos meses.

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Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) vienen manifestando preocupación por la evolución de la producción industrial y el impacto que tienen sobre las empresas factores como la caída del consumo, los costos financieros y la competencia de productos importados. En distintos informes y pronunciamientos, la entidad advirtió sobre las dificultades que atraviesan numerosos sectores manufactureros.

Por parte del Gobierno, la estrategia económica continúa enfocada en la consolidación del equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la estabilidad macroeconómica. No obstante, distintos actores del sector productivo sostienen que la recuperación todavía no se refleja de manera homogénea en toda la economía, especialmente en actividades ligadas al mercado interno.

La reunión entre Pablo Lavigne (secretario de Coordinación de Producción) con la conducción de la UIA se produce además en momentos en que el Ejecutivo busca fortalecer el diálogo con distintos sectores empresariales y productivos, mientras avanza la discusión del Presupuesto 2027 y se analizan medidas orientadas a impulsar la inversión y el empleo.

Los industriales esperan trasladar a las autoridades nacionales sus principales preocupaciones y plantear propuestas para mejorar la competitividad del sector. Entre los temas que suelen formar parte de la agenda figuran el acceso al financiamiento, la carga impositiva, los costos laborales, la apertura comercial y los incentivos para la producción.

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El encuentro será seguido de cerca por el sector empresarial, que considera clave la evolución de la actividad industrial para consolidar una recuperación económica sostenida y ampliar la generación de empleo en los próximos meses.

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