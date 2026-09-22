A tan solo un día de hacer oficial su renuncia Alejandro Vilches, quien aludiendo razones personales dejó su cargo en la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno nacional designo a Pablo Di Liscia, como el nuevo secretario.

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Es de señalar que la Secretaría de Discapacidad, no es otra cosa que la antes llamada Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y que fue disuelta tras una investigación judicial en contra de Diego Spagnuolo, quien hoy fue procesado acusado por coimas.

El comunicado publicado esta tarde por la Secretaría de Salud de la Nación, explica que “Di Liscia cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.

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A su vez, el funcionario se desempeñó durante el macrismo, ya que entre 2017 y 2019 fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. Y antes de eso, trabajó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires y la Cuidad de Buenos Aires estaban gobernadas en ese entonces por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, respectivamente. De ahí su conexión con el macrismo.

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El comunicado continúa y señala que Di Liscia “tendrá como prioridad optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

“En ese marco, continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan”, concluye el comunicado.

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