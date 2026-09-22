El Gobierno nacional confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino con motivo de la visita oficial del Papa León XIV. La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras una reunión de coordinación con autoridades de la Iglesia católica y equipos encargados de la organización del evento.

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Según precisaron desde el Ejecutivo, la medida busca facilitar el despliegue logístico, de seguridad y de movilidad ante la llegada del Sumo Pontífice, cuya agenda incluirá actividades multitudinarias y celebraciones litúrgicas en distintos puntos del país.

Asimismo, se informó que el martes 10 y miércoles 11 serán considerados días no laborables únicamente en las jurisdicciones que integrarán el recorrido oficial, específicamente en la ciudad de Córdoba y en la localidad bonaerense de Luján.

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En estos distritos se prevé una alta concentración de fieles y visitantes, por lo que las autoridades avanzan en la coordinación de operativos especiales.

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