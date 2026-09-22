Las principales expendedoras de combustible confirmaron hoy un nuevo aumento en los precios de los combustibles, con subas que alcanzan hasta un 5%. La única petrolera exenta del aumento fue la líder en el mercado, YPF, la cual hasta el momento se mantiene con los mismos precios, según explicó el referente de la Cámara de Expendedores de Combustible en Mar del Plata, Patricio Delfino.

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En declaraciones a El Marplatense, Delfino señaló que “los precios estuvieron muy estables desde abril en adelante, pero hay que recordar que en marzo habían subido alrededor de un 25 a un 30%".

"Las guerras de Medio Oriente y la que ocurre en Ucrania hace más de dos años, generan problemas en la cadena de suministro de petróleo y provocan que el barril cueste 100 dólares", agregó.

En ese sentido, señaló que "queda ver qué decide hacer YPF, si va a acompañar a sus competidoras, o si va a recibir todo el resto de la demanda, lo cuál es muy difícil que una sola petrolera pueda abastecer el 100% del mercado”.

En cuanto a las subas, Puma aumentó un 2% la nafta y un 5% en gasoil, lo que se suma a los incrementos que se registraron hace una semana en el mercado mayorista. En Mar del Plata la nafta súper se comercializa a $ 2206 el litro, mientras que la premium se ubicó en $ 2498. El gasoil trepó a $ 2394 el litro, en tanto que el diésel premium se vende a $ 2560.

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Otra de las petroleras que reflejó nuevos aumentos fue Axion, donde la nafta subió por encima del 2% y el gasoil, 4,20%. De este modo, los precios en Mar del Plata quedaron en $ 2179 para la nafta súper y $ 2469 para la premium, mientras que el gasoil subió a $ 2289 y el diésel premium, a $ 2459.

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Por último, Shell también registró aumentos en los combustibles. Los valores se encuentran en $ 2279 para la nafta súper, $ 2561 para la V-Power, $ 2399 para el diésel y $ 2599 para el V-Power.

Con esta actualización aplicada por Puma, Axion y Shell, la evolución de las pizarras locales queda supeditada a los próximos movimientos de YPF y al comportamiento de las variables internacionales del petróleo.

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