La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la cancelación de las autorizaciones para elaborar y comercializar 25 medicamentos pertenecientes a 15 laboratorios, luego de detectar irregularidades vinculadas con la vigencia de sus registros.

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La medida fue oficializada mediante la Disposición 5866/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se fundamenta en que los certificados de inscripción de esos productos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) se encontraban vencidos y sus titulares no habían iniciado los trámites correspondientes para su reinscripción.

Según explicó el organismo, la decisión surgió tras una revisión realizada por la Dirección de Gestión de Información Técnica, que detectó certificados caducados sin que se hubieran presentado las solicitudes de renovación exigidas por la normativa vigente.

La legislación establece que la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años. Una vez cumplido ese plazo, los laboratorios deben gestionar la reinscripción dentro de los 30 días previos al vencimiento. La falta de cumplimiento de ese requisito habilita a la ANMAT a cancelar la autorización correspondiente.

Entre las firmas alcanzadas por la disposición figuran CSL Behring, Lafedar, Microsules Argentina, Aspen Argentina, Lavimar, Laboratorio Internacional Argentino, Savant Pharm, Laboratorios Monserrat y Eclair, Takeda, Megalabs Argentina, Eurofar, Monte Verde, Tecnonuclear, Terumo BCT Latin America y Laboratorio Elea Phoenix S.A.

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De acuerdo con la resolución, los certificados afectados registraban vencimientos que iban desde 2019 hasta 2025. El listado oficial incluye los números de registro de cada producto, aunque no detalla los nombres comerciales ni los principios activos de los medicamentos involucrados.

La ANMAT informó además que las empresas notificadas tendrán entre 20 y 30 días para presentar recursos administrativos para solicitar la reconsideración de la medida o recurrir a instancias judiciales dentro de los plazos previstos por la normativa.

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