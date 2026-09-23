Javier Milei participará esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde brindará un discurso centrado en los principales lineamientos de la política exterior argentina y en la estrategia económica impulsada por su gobierno. La presentación se dará en el marco de una nueva edición del máximo foro diplomático internacional, que reúne a líderes de todo el mundo.

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El mandatario expondrá este miercoles desde las 12:00, y buscará mostrar ante la comunidad internacional los resultados de su programa económico, basado en el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y las reformas orientadas a atraer inversiones. Además, se espera que destaque la inserción internacional que promueve la administración nacional y los vínculos estratégicos con países aliados.

La agenda presidencial en Estados Unidos también incluye reuniones y contactos con referentes políticos, empresarios e inversores, en una visita que apunta a reforzar la presencia de Argentina en los ámbitos internacionales y consolidar el perfil global del jefe de Estado.

La Asamblea General se desarrolla en un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones comerciales, debates sobre inteligencia artificial y cuestionamientos al funcionamiento de los organismos multilaterales. Estos temas forman parte de las discusiones que mantienen los líderes mundiales durante las jornadas de trabajo en Nueva York.

La participación del presidente argentino será seguida de cerca tanto por actores políticos como económicos, ya que su exposición servirá para transmitir la visión del Gobierno sobre el rumbo del país y su posición frente a los principales desafíos de la agenda global.

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