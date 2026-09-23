El Gobierno nacional oficializó los nuevos valores que percibirán en octubre los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco del esquema de movilidad vigente que actualiza mensualmente las prestaciones según la evolución de la inflación.

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De acuerdo con los valores confirmados, los haberes previsionales y las asignaciones registrarán un incremento del 1,66%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto tomada como referencia para la actualización correspondiente al décimo mes del año.

Con la nueva actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $435.748,51. A ese monto se sumará el bono extraordinario de hasta $70.000 que continúa vigente para los beneficiarios de menores ingresos, por lo que quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $505.748,51.

Por su parte, la jubilación máxima se elevará a $2.932.174,85, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $348.598,81. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $305.023,96, cifra que llegará a $375.023,96 con la incorporación del bono extraordinario.

La actualización también impactará sobre las asignaciones familiares y universales. De esta manera, la Resolución 283/2026 estableció los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán el mismo porcentaje de aumento previsto para octubre.

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El ajuste se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que estableció una fórmula de movilidad mensual basada en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Bajo este mecanismo, las prestaciones sociales se actualizan todos los meses con el objetivo de acompañar la evolución de los precios.

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