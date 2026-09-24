El anuncio se realizó en el marco de la agenda oficial que desarrolla la delegación argentina en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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El acuerdo Corredor Andes-Atlántico prevé la participación del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados, con el objetivo de respaldar obras vinculadas a la producción y exportación de energía, así como al aprovechamiento de minerales considerados estratégicos para la transición energética global.

Uno de los principales beneficiarios del esquema sería el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con la italiana ENI y la emiratí XRG. Según trascendió, cerca de US$ 6.000 millones del financiamiento estarían destinados a esa iniciativa, que busca posicionar al país como un exportador relevante de gas natural licuado en los próximos años.

El acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de cooperación bilateral orientada a fortalecer cadenas de suministro de energía y minerales críticos, sectores que Estados Unidos considera prioritarios desde el punto de vista económico y geopolítico. Al mismo tiempo, representa una nueva señal de respaldo a proyectos de inversión de gran escala en Argentina.

De acuerdo con la información difundida, los fondos se destinarán a obras de infraestructura vinculadas al desarrollo energético, la expansión de capacidades exportadoras y proyectos relacionados con recursos minerales clave, como el litio y el cobre, cuya demanda internacional continúa en aumento.

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La expectativa oficial es que el financiamiento contribuya a acelerar inversiones previstas para 2027 y fortalezca la capacidad exportadora argentina, especialmente en sectores vinculados a Vaca Muerta, el gas natural licuado y la minería de minerales críticos.

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