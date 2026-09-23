La fiscalía de Francia pidió 27 y 20 años de prisión para los principales acusados, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, del asesinato al ex rugbier de Los Pumas Federico Martín Aramburú. Fue en la audiencia llevada a cabo hoy en el marco del juicio que se desarrolla en la ciudad de París por el crimen ocurrido en 2022.

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La pena más alta (27 años) fue solicitada para Loïk Le Priol, que está señalado como el autor de los disparos que le causaron la muerte a Aramburú. En tanto que su cómplice, Romain Bouvier, podría recibir una condena menor (20 años) ya que está acusado de homicidio en grado de tentativa.

Aramburu tenía 42 años cuando recibió varios disparos a la salida de un bar el 19 de marzo de 2022 en la ciudad de Biarritz.

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En una de las últimas jornadas del juicio, fue el turno de los alegatos y allí el fiscal Courroye, de 67 años, abrió su exposición final con la promesa de defender la ley “con imparcialidad y honestidad intelectual”. En la reconstrucción que realizó el diario francés L’Equipe , el magistrado comenzó por describir a los acusados como jóvenes con recursos intelectuales y económicos, pero marcados por una inmadurez que, afirmó, no puede ignorarse.

Para la fiscalía, la salida de Bouvier y Le Priol del establecimiento no fue una retirada, sino el inicio de una cacería dirigida contra Aramburu.

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La acusación cuestionó la versión de Bouvier, quien afirmó que solo quería asustar a la víctima y que disparó al suelo.

Lo cierto es que son horas decisivas en el juicio que busca esclarecer el crimen del ex Puma Aramburu. Este viernes, será el tiempo de conocer el veredicto final de los acusados.

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